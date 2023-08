Il noto creatore americano di Tom Sawyer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il noto creatore americano di Tom Sawyer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARK TWAIN

Significato/Curiosita : Il noto creatore americano di tom sawyer

Storia con un uomo, di nome tom sawyer (che si scoprirà essere il nome fittizio usato da anthony cooper, padre biologico di john locke), il quale l'aveva truffata... mark twain, pseudonimo di samuel langhorne clemens (florida, 30 novembre 1835 – redding, 21 aprile 1910), è stato uno scrittore, umorista, aforista e docente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

