Lo sono gli olimpionici Michael Jung e Mark Todd
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SOLUZIONE: CAVALIERI
Come completare la definizione
- Definizione: Lo sono gli olimpionici Michael Jung e Mark Todd
- Risposta: CAVALIERI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Cavalieri? I cavalieri come Michael Jung e Mark Todd sono atleti che si dedicano con passione e dedizione all'equitazione, uno sport che richiede abilità, equilibrio e rispetto per gli animali. Questi sportivi si distinguono per le loro imprese nelle competizioni internazionali, dimostrando grande talento e perseveranza. La loro carriera è fatta di sacrifici e allenamenti intensi, rendendo il ruolo di cavaliere un esempio di eccellenza e determinazione nel mondo equestre.
Lo sono gli olimpionici Michael Jung e Mark Todd - risposta corretta per cruciverba
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Schemi utili per Cavalieri
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: C________
- Schema finale: _____IERI
Le 9 lettere della soluzione Cavalieri
La soluzione 'Cavalieri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono gli olimpionici Michael Jung e Mark Todd". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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