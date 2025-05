Si consuma per lo più all aperto nei cruciverba: la soluzione è Cibo Di Strada

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si consuma per lo più all aperto' è 'Cibo Di Strada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIBO DI STRADA

Curiosità e Significato di "Cibo Di Strada"

La parola Cibo Di Strada è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cibo Di Strada.

Il cibo di strada si riferisce a piatti e snack preparati e venduti all'aperto, spesso in mercati o da chioschi. È caratterizzato dalla praticità e dalla rapidità di consumo, permettendo di gustare una varietà di sapori tipici e locali senza bisogno di un ristorante.

Come si scrive la soluzione: Cibo Di Strada

Hai davanti la definizione "Si consuma per lo più all aperto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

B Bologna

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N A S A M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MASNADA" MASNADA

