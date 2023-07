Vi si tenne una storica conferenza nel 1945 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si tenne una storica conferenza nel 1945. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : YALTA

Significato/Curiosità : Vi si tenne una storica conferenza nel 1945

La Conferenza di Yalta ebbe luogo nel febbraio 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, e fu un incontro tra i leader delle tre principali potenze alleate: il presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, il primo ministro britannico Winston Churchill e il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Joseph Stalin. La conferenza si svolse nella città di Yalta, sulla costa del Mar Nero, nell'odierna Ucraina. Durante l'incontro, i leader discussero i dettagli della futura pace e dell'organizzazione del dopoguerra. Tra i temi trattati vi furono la divisione dell'Europa in zone di occupazione, la creazione delle Nazioni Unite e la sconfitta della Germania nazista. La Conferenza di Yalta ebbe un ruolo significativo nella configurazione geopolitica dell'Europa post-bellica.

Altre risposte alla domanda : Vi si tenne una storica conferenza nel 1945 : tenne; storica; conferenza; 1945; L inquinamento dovuto alle troppe antenne ; Vi si tenne ro le Olimpiadi del 1952; La capitale dello stato USA del tenne ssee; tenne il discorso agli ateniesi sulla democrazia; L astronomo greco che sostenne che la Terra ruota attorno al Sole; storica industria dolciaria; storica coppa calcistica; storica casa motociclistica della Falcone; Una discussa opera storica di Joseph-Ernest Renan; storica marca di tè italiana; Passa per il centro della circonferenza ; Tagliare la circonferenza ; Il greco per il calcolo della circonferenza ; Lo ha ogni circonferenza ; Segmento all interno di una circonferenza ; Un nichelino italiano non più coniato dal 1945 ; Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945 ; Ricevette nel 1945 la resa dei Giapponesi; Nel 1945 vi si tenne il processo ai criminali nazisti; Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza;

Cerca altre Definizioni