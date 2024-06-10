Fu conquistata nella 1ª Crociata

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu conquistata nella 1ª Crociata' è 'Nicea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NICEA

Perché la soluzione è Nicea? NICEA rappresenta una delle città più importanti della regione della Frigia, situata nell'Asia Minore. Questa località fu conquistata durante la prima Crociata, segnando un momento cruciale nelle campagne militari dei crociati. La sua conquista contribuì a rafforzare le posizioni cristiane nella regione e a consolidare il controllo sulle rotte strategiche. La storia di NICEA si intreccia con eventi di grande rilievo durante quel periodo, riflettendo il valore storico di quell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu conquistata nella 1ª Crociata". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Fu conquistata nella 1ª Crociata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nicea

La definizione "Fu conquistata nella 1ª Crociata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu conquistata nella 1ª Crociata" conferma che la soluzione 'Nicea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nicea

N Napoli I Imola C Como E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu conquistata nella 1ª Crociata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nicea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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