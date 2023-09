Una Natività in miniatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Natività in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRESEPE

Altra risposta : PRESEPE - PRESEPIO

Significato/Curiosità : Una Natività in miniatura

Un presepe in miniatura è una rappresentazione tradizionale della Natività di Gesù, solitamente creata in scala ridotta e utilizzata come decorazione durante la stagione natalizia. Il presepe è un'importante tradizione nell'arte e nella cultura italiana. Solitamente, un presepe in miniatura include una scena principale con la grotta o la capanna che rappresenta la stalla di Betlemme, dove Gesù è nato. All'interno della grotta, si trova una piccola statua o una figura di Gesù bambino nella mangiatoia, circondato dalla Vergine Maria, San Giuseppe e gli angeli. Accanto alla scena principale, vengono posizionate anche altre figure che rappresentano i personaggi chiave della Natività, come i Re Magi, i pastori, gli animali e gli angeli. Queste figure possono essere realizzate in vari materiali, come legno, ceramica, terracotta o plastica, e possono essere dipinte a mano o avere dettagli aggiunti come abiti e accessori.

