Soluzione 6 lettere : BONSAI

Significato/Curiosita : Alberi in miniatura

Italia in miniatura è membro international association of miniature parks (iamp), l'associazione internazionale che riunisce i parchi in miniatura di tutto... Italiaè membro international association ofparks (iamp), l'associazione internazionale che riunisce i parchidi tutto... I bonsai ( lett. "piantato in vaso piatto") sono alberi in miniatura, che vengono mantenuti intenzionalmente piccoli, anche per molti anni, tramite potatura e riduzione delle radici. Con questa particolare tecnica di coltivazione si indirizza la pianta, durante il processo di crescita, ad assumere le forme e dimensioni volute, anche con l'utilizzo di fili metallici guida, pur rispettandone completamente l'equilibrio vegetativo e funzionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

