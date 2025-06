Snidare la selvaggina nei cruciverba: la soluzione è Stanare

STANARE

Curiosità e Significato di Stanare

Vuoi sapere di più su Stanare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Stanare.

Perché la soluzione è Stanare? Snidare la selvaggina significa cercare di scovare o stanare un animale nascosto, usando tecniche di attesa e nascondiglio. È un termine utilizzato soprattutto in ambito venatorio, dove si cerca di far uscire la selvaggina dai nascondigli naturali. In generale, indica l’arte di sorprendere qualcosa o qualcuno che si cela. Insomma, è un modo per dire “scovare” o “far uscire allo scoperto”.

Come si scrive la soluzione Stanare

Stai cercando la risposta alla definizione "Snidare la selvaggina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

