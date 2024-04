La Soluzione ♚ Scovare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Scovare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STANARE

Curiosità su Scovare: Edicolante disabile presso il quale jerry si riforniva di giornali per scovare complotti, cercando di evitare i contatti con alice, fino a che gli altri... La terza stagione de Il maresciallo Rocca, trasmessa con il titolo Il maresciallo Rocca 3, è costituita da quattro episodi ed è stata trasmessa in prima visione dal 4 marzo al 25 marzo 2001 su Rai Uno. Tra le new entry di questa stagione furono Daniela Scarlatti che interpreta il sostituto procuratore Lucia Ascari e Alberto Molinari, interprete del Capitano De Santis, il quale sostituisce il Capitano Aloisi solo in questa stagione.

