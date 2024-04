La Soluzione ♚ Costringere ad abbandonare il covo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Costringere ad abbandonare il covo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STANARE

Curiosità su Costringere ad abbandonare il covo: Durante la sua prigionia. di recente il pentito abbatino ha avuto modo di raccontare ancora: «franco disse dov'era il covo delle brigate rosse. comunicò dove... Il patterdale terrier è un terrier di proporzioni minuscole, cacciatore eccezionale, in grado di stanare anche un tasso. Grazie alla ridotta circonferenza toracica riesce ad infilarsi nelle tane più strette e ad inseguire l'animale selvatico. È un cane selezionato sulla base della sua abilità nel lavoro in tana. Gli incroci sono stati realizzati partendo dalla razza Terrier, che hanno infine prodotto un cane molto combattivo e tenace nei confronti della caccia agli animali selvatici. La razza proviene dall'Inghilterra, ma è molto conosciuta anche in America. Specificatamente deriva da una razza da lavoro nota come Fell Terrier, di cui il ...

