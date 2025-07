Erba con la quale si prepara un ripieno per i ravioli nei cruciverba: la soluzione è Borragine

Erba con la quale si prepara un ripieno per i ravioli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Erba con la quale si prepara un ripieno per i ravioli' è 'Borragine'.

BORRAGINE

Curiosità e Significato di Borragine

La parola Borragine è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Borragine.

Perché la soluzione è Borragine? La borragine è un'erba aromatica e ornamentale, molto apprezzata in cucina per il suo sapore delicato e leggermente amarognolo. Si utilizza spesso per preparare ripieni per ravioli, torte salate o insalate, arricchendo i piatti con il suo aroma unico. Questa pianta, ricca di proprietà benefiche, dà un tocco speciale alle ricette tradizionali italiane, rendendole più gustose e originali.

Come si scrive la soluzione Borragine

Non riesci a risolvere la definizione "Erba con la quale si prepara un ripieno per i ravioli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E K A T A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVA KANT" EVA KANT

