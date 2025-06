Si muove sui campi nei cruciverba: la soluzione è Trattore

TRATTORE

Curiosità e Significato di Trattore

Hai risolto il cruciverba con Trattore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Trattore.

Perché la soluzione è Trattore? Un trattore è un veicolo agricolo robusto e versatile, progettato per lavorare sui campi. Serve per trainare attrezzi, arare, seminare e raccogliere, facilitando le operazioni agricole. È il compagno indispensabile degli agricoltori, che permette di ottimizzare tempi e fatica nelle attività rurali, contribuendo a rendere più efficienta e produttiva l'agricoltura moderna.

Come si scrive la soluzione Trattore

Stai cercando la risposta alla definizione "Si muove sui campi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T E A N E N S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANAMENTE" SANAMENTE

