Lavora in campagna nei cruciverba: la soluzione è Trattore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lavora in campagna' è 'Trattore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRATTORE

Curiosità e Significato di "Trattore"

Il trattore è un veicolo agricolo usato in campagna per lavorare il terreno, trainare macchinari e svolgere attività come aratura, semina e raccolta. È essenziale nell'agricoltura moderna, permettendo di svolgere i lavori agricoli in modo efficiente e con maggiore potenza.

Ha pneumatici specialiVeicolo agricolo con enormi ruote posterioriUn veicolo con enormi ruote posterioriLavora in chiesaVi lavora il fotografoLavora con acidi e reagenti

Come si scrive la soluzione: Trattore

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

