Lo è chi si muove con rapidità e disinvoltura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi si muove con rapidità e disinvoltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGILE

Significato/Curiosita : Lo e chi si muove con rapidita e disinvoltura

Di cui si hanno gli originali autografi. occorre poi tener presente la disinvoltura con cui - a parere di alcuni storici - le sue consorelle e, in primo... Con metodologia agile (o sviluppo agile del software, in inglese agile software development, abbreviato in asd), nell'ingegneria del software, si indica...