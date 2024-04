La Soluzione ♚ Si muove strisciando nei campi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si muove strisciando nei campi. BISCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si muove strisciando nei campi: La biscia dal collare, biscia d'acqua o natrice dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758) è un serpente acquatico non velenoso della famiglia Natricidae a distribuzione euroasiatica. A seguito di recenti studi genetici, la specie è stata suddivisa in Natrix natrix e Natrix helvetica, la biscia dal collare barrata. Sostantivo Significato e Curiosità su: La biscia dal collare, biscia d'acqua o natrice dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758) è un serpente acquatico non velenoso della famiglia Natricidae a distribuzione euroasiatica. A seguito di recenti studi genetici, la specie è stata suddivisa in Natrix natrix e Natrix helvetica, la biscia dal collare barrata. biscia ( approfondimento) f sing (pl.: bisce) (zoologia) , (erpetologia) serpente nostrano innocuo del genere Natrix, lungo più di un metro, verdiccio o grigio azzurro di sopra, di corpo robusto: sta vicino alle acque (araldica) figura araldica convenzionale rappresentante un serpente ondeggiante in palo e rivolta a destra; quando compare ingollante un fanciullo prende il nome di biscione Sillabazione bì | scia Pronuncia IPA: /'bia/ Etimologia / Derivazione dal latino volgare bistia, per il classico bestia ‘bestia’; cfr. francese biche ‘cerva’, portoghese bicha ‘verme’. Sinonimi natrice Varianti (toscano) biscio Alterati ( diminutivo ) bisciolina

bisciolina (accrescitivo) biscione Iperonimi serpe, serpente, rettile Altre Definizioni con biscia; muove; strisciando; campi; Piccolo serpente non pericoloso; Serpe innocua; Si muove strisciando; L ambito in cui ciascuno si muove; Rende brulli i campi; Un instancabile lavoratore dei campi; Dissodamento dei campi;

