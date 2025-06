La sorella di Londra nei cruciverba: la soluzione è Sister

SISTER

Curiosità e Significato di Sister

Perché la soluzione è Sister? Sister significa sorella in inglese, ed è il termine usato per indicare una donna che condivide uno o entrambi i genitori con un’altra persona. È un legame familiare molto forte e comune, rappresentando affetto, supporto e condivisione di esperienze. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio conversazioni in inglese e a rafforzare i propri rapporti internazionali.

Come si scrive la soluzione Sister

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

