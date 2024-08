La Soluzione ♚ Un film di grande successo con Whoopi Goldberg La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SISTER ACT La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SISTERACT

Curiosità su Un film di grande successo con whoopi goldberg: Sister Act - Una svitata in abito da suora (Sister Act) è un film del 1992, diretto da Emile Ardolino. Ebbe un grande successo, motivo per cui fu girato il seguito Sister Act 2. Trama Deloris Wilson, in arte Van Cartier, è l'esuberante solista di un trio musicale femminile in stile anni sessanta, "The Ronelles" (parodia delle Ronettes), che si esibisce al Moonlight Lounge, un casinò di Reno, in Nevada.

