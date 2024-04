La Soluzione ♚ Un aiuto a Londra

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un aiuto a Londra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AID

Curiosità su Un aiuto a londra: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi londra (disambigua). londra (afi: /'londra/; in inglese: london, /'lndn/) è la capitale e maggiore... Il Live Aid è stato un concerto musicale svoltosi il 13 luglio 1985 al Wembley Stadium di Londra e al John Fitzgerald Kennedy Stadium di Philadelphia. È stato il più grande collegamento satellitare e la più grande trasmissione su televisione di tutti i tempi: si stima infatti che quasi due miliardi di telespettatori in centocinquanta nazioni diverse abbiano assistito al concerto in diretta. Il Live Aid è stato organizzato da Bob Geldof e Midge Ure allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia che aveva colpito l'Etiopia in quegli anni.

