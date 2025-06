Il regno al quale appartiene il cane nei cruciverba: la soluzione è Animale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il regno al quale appartiene il cane' è 'Animale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANIMALE

Curiosità e Significato di Animale

La parola Animale è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Animale? Il termine animale indica un essere vivente che possiede sensi, emozioni e capacità di movimento, differenziandosi dalle piante e dai minerali. È il regno a cui appartengono tutti gli esseri viventi come cani, gatti, uccelli e insetti. In breve, rappresenta il mondo degli esseri viventi dotati di sensibilità e istinti, fondamentale per la biodiversità del nostro pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È una bestiaIl regno di cui fa parte l uomoUn essere viventeUn cane da Attenti al caneSi dà al caneCane al servizio dei poliziotti Usa

Come si scrive la soluzione Animale

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T M N O I S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINTOMI" SINTOMI

