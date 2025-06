Il fratello del proprio nonno nei cruciverba: la soluzione è Prozio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il fratello del proprio nonno' è 'Prozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROZIO

Curiosità e Significato di Prozio

La parola Prozio è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prozio.

Perché la soluzione è Prozio? Prozio è il termine che indica il fratello del proprio nonno, ovvero lo zio del genitore. Si tratta di un parente appartenente alla stessa generazione, più anziano del padre o della madre. Questa parola deriva dal latino e viene usata per specificare un legame familiare di non immediata parentela, ma comunque importante all’interno della storia familiare. In sostanza, Prozio è lo zio di nostro padre o madre.

Come si scrive la soluzione Prozio

Hai davanti la definizione "Il fratello del proprio nonno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

Z Zara

I Imola

O Otranto

