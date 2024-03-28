Il fratello del nonno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il fratello del nonno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il fratello del nonno' è 'Prozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROZIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il fratello del nonno" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fratello del nonno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Prozio? Il termine si riferisce al parente che condivide il grado di parentela con il nonno, ma è più giovane di lui. È un membro della famiglia che si colloca tra le generazioni e spesso rappresenta un legame con gli antenati. La parola indica una relazione di sangue che unisce le generazioni e rafforza i legami familiari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il fratello del nonno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Prozio

La definizione "Il fratello del nonno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fratello del nonno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Prozio:

P Padova R Roma O Otranto Z Zara I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fratello del nonno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il fratello della nonnaIl fratello del proprio nonnoUn fratello di AntigoneLo scultore Basaldella fratello di Afro e DinoLo è il nonnoIl biblico fratello di Marta e Maria