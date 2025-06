Concisi nell esprimersi nei cruciverba: la soluzione è Stringato

STRINGATO

Curiosità e Significato di Stringato

Approfondisci la parola di 9 lettere Stringato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stringato? Stringato descrive chi si esprime in modo breve e conciso, senza dilungarsi troppo. È sinonimo di essenziale, diretto, che va dritto al punto. Questa qualità è apprezzata quando si desidera comunicare in modo efficace e rapido, evitando dettagli superflui. In sintesi, essere stringati significa essere chiari e sintetici, capaci di trasmettere il messaggio con poche parole ma con grande efficacia.

Come si scrive la soluzione Stringato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Concisi nell esprimersi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

