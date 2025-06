Un dato demografico nei cruciverba: la soluzione è Natalità

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un dato demografico' è 'Natalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATALITÀ

Curiosità e Significato di Natalità

Vuoi sapere di più su Natalità? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Natalità.

Perché la soluzione è Natalità? La natalità è un dato demografico che indica il numero di nascite in una popolazione in un certo periodo di tempo. È un indicatore importante per capire la crescita o il declino di una comunità, influenzando decisioni sociali ed economiche. Monitorare la natalità aiuta a pianificare servizi pubblici e politiche di sviluppo, rendendo questo dato fondamentale per il futuro di ogni società.

Come si scrive la soluzione Natalità

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un dato demografico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I E A L T S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISALTARE" RISALTARE

