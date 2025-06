Un agire coordinato, volto a un obbiettivo nei cruciverba: la soluzione è Sinergia

SINERGIA

Curiosità e Significato di Sinergia

Perché la soluzione è Sinergia? La sinergia è l'insieme di azioni coordinate tra più persone o elementi, che lavorano insieme per ottenere un risultato migliore di quello che potrebbero raggiungere singolarmente. È come una squadra che collabora armoniosamente per raggiungere un obiettivo comune. Quando si crea sinergia, si sfruttano al massimo le capacità di tutti, creando un effetto moltiplicatore che porta a successi condivisi e più efficaci.

Come si scrive la soluzione Sinergia

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U U E S T N V J Mostra soluzione



Scopri definizioni su "JUVENTUS" JUVENTUS

