Tipo di chiusura nei cruciverba: la soluzione è Serranda

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di chiusura

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipo di chiusura' è 'Serranda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERRANDA

Curiosità e Significato di Serranda

La parola Serranda è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Serranda.

Perché la soluzione è Serranda? La chiusura di una finestra o di una porta, come nel caso della serranda, è il sistema che permette di chiudere e proteggere gli ambienti. La serranda è una copertura mobile spesso in metallo o PVC, utilizzata per garantire sicurezza, isolamento e privacy. È un elemento pratico e versatile, fondamentale per completare l’estetica e la funzionalità di case e negozi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Saracinesca di negoziSi abbassa per chiudereUna porta a rulloUn tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei Bantu

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Serranda

La definizione "Tipo di chiusura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T I I D R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATRIDI" ATRIDI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.