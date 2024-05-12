Saracinesca di negozi

SOLUZIONE: SERRANDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Saracinesca di negozi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Saracinesca di negozi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Serranda? Una serranda è un elemento che protegge le vetrine dei negozi, consentendo di chiudere l’ingresso in modo sicuro e pratico. Di solito realizzata in metallo o plastica, si abbassa o si solleva facilmente, offrendo sicurezza durante le ore di chiusura. Questo dispositivo è fondamentale per salvaguardare i beni e impedire accessi non autorizzati, contribuendo alla sicurezza degli esercenti e dei clienti.

La definizione "Saracinesca di negozi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Saracinesca di negozi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Serranda:

S Savona E Empoli R Roma R Roma A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Saracinesca di negozi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

