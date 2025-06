Scrisse il Dialogo sopra i due massimi sistemi nei cruciverba: la soluzione è Galileo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scrisse il Dialogo sopra i due massimi sistemi' è 'Galileo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALILEO

Curiosità e Significato di Galileo

Perché la soluzione è Galileo? Galileo è il nome del famoso astronomo e scienziato italiano del XVI secolo, noto per aver rivoluzionato il modo di guardare l’universo. Scrisse il Dialogo sopra i due massimi sistemi, un'opera che mette a confronto il modello tolemaico e quello copernicano. Il suo lavoro ha aperto la strada alla scienza moderna, dimostrando l'importanza del pensiero critico e della ricerca.

Come si scrive la soluzione Galileo

Stai cercando la risposta alla definizione "Scrisse il Dialogo sopra i due massimi sistemi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

I Imola

L Livorno

E Empoli

O Otranto

