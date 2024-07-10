Inventò il cannocchiale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Inventò il cannocchiale' è 'Galileo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALILEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Inventò il cannocchiale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inventò il cannocchiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Galileo? Galileo, celebre scienziato italiano del XVII secolo, rivoluzionò la conoscenza dell’universo grazie alle sue scoperte astronomiche. La sua abilità nel migliorare strumenti ottici gli permise di osservare dettagli invisibili a occhio nudo, svelando le lune di Giove e le fasi di Venere. Queste innovazioni cambiarono il modo di vedere il cielo e contribuì alla nascita della moderna astronomia. La sua inventiva e curiosità lo resero una figura fondamentale nella storia della scienza.

Se la definizione "Inventò il cannocchiale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inventò il cannocchiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Galileo:

G Genova A Ancona L Livorno I Imola L Livorno E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inventò il cannocchiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

