Significato della soluzione per: L autore del dialogo sopra i due massimi sistemi

Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) è stato un fisico, astronomo, filosofo, matematico e scrittore italiano, considerato il padre della scienza moderna. Uno dei personaggi chiave della rivoluzione scientifica per aver esplicitamente introdotto il metodo scientifico (detto anche "metodo galileiano" o "metodo sperimentale"), il suo nome è associato a importanti contributi in fisica e in astronomia.

Italiano: Nome proprio: Galileo ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Galileo.