Esclamò: Eppur si muove nei cruciverba: la soluzione è Galileo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esclamò: Eppur si muove' è 'Galileo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GALILEO
Curiosità e Significato di Galileo
Vuoi sapere di più su Galileo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Galileo.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ricorda con Eppur si muoveDisse Eppur si muoveEppur si muove è la sua frase più famosaLo è chi si muove con rapidità e disinvolturaSi muove di una sola casella
Come si scrive la soluzione Galileo
La definizione "Esclamò: Eppur si muove" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 7 lettere della soluzione Galileo:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T S A L T I A U F
