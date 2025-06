Quello dei farmaci è illustrativo nei cruciverba: la soluzione è Foglietto

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello dei farmaci è illustrativo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello dei farmaci è illustrativo' è 'Foglietto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOGLIETTO

Curiosità e Significato di Foglietto

Vuoi sapere di più su Foglietto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Foglietto.

Perché la soluzione è Foglietto? Foglietto è un termine che indica un piccolo foglio o pezzetto di carta, spesso usato per annotazioni o promemoria. È un modo affettuoso e colloquiale per riferirsi a un frammento di carta sottile, molto comune in contesti quotidiani. In modo semplice, rappresenta un piccolo pezzo di carta, perfetto per scrivere note rapide e veloci. È un termine che richiama praticità e semplicità nella comunicazione scritta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo pezzo di carta su cui scrivereVi si scrive un appuntoNelle medicine ce n è uno illustrativoÈ indicata sul foglietto illustrativo dei farmaciSi combatte prendendo farmaci vasocostrittoriSono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Foglietto

Se "Quello dei farmaci è illustrativo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D A M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADAMO" ADAMO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.