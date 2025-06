Vi si scrive un appunto nei cruciverba: la soluzione è Foglietto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi si scrive un appunto' è 'Foglietto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOGLIETTO

Curiosità e Significato di "Foglietto"

Hai risolto il cruciverba con Foglietto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Foglietto.

Perché la soluzione è Foglietto? Un foglietto è un piccolo pezzo di carta, spesso usato per annotare rapidamente pensieri, promemoria o messaggi. È uno strumento pratico che ci aiuta a non dimenticare informazioni importanti e può essere facilmente attaccato a una bacheca o conservato in tasca. Perfetto per chi ama organizzarsi e tenere tutto sotto controllo!

Come si scrive la soluzione Foglietto

Hai davanti la definizione "Vi si scrive un appunto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

