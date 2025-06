Mitico figlio del Sole nei cruciverba: la soluzione è Fetonte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mitico figlio del Sole' è 'Fetonte'.

FETONTE

Curiosità e Significato di Fetonte

Hai risolto il cruciverba con Fetonte? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fetonte.

Perché la soluzione è Fetonte? Fetonte è il figlio del Sole nella mitologia greca, noto per aver tentato di guidare il carro del padre, il Sole, ma senza riuscirci e causando disastri. Il termine evoca quindi una figura giovane e audace, spesso associata a sogni impossibili e a sfide rischiose. È un simbolo di ambizione e di desiderio di grandezza, anche se spesso accompagnato da conseguenze impreviste.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È detto anche uccello del soleIl figlio del Sole che Giove fece precipitare nel PoPer un giorno volle guidare il carro del SoleUn mitico figlio del CaosMitico figlio di ElioIl mitico figlio di Ettore e Andromaca

Come si scrive la soluzione Fetonte

La definizione "Mitico figlio del Sole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I O R E D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSIRIDE" OSIRIDE

