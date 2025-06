Lo è il posto temporaneamente scoperto nei cruciverba: la soluzione è Vacante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il posto temporaneamente scoperto' è 'Vacante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VACANTE

Curiosità e Significato di Vacante

Approfondisci la parola di 7 lettere Vacante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vacante? Vacante indica un luogo o una posizione che, al momento, non è occupata o assegnata a nessuno. È spesso usata per descrivere posti di lavoro, immobili o ruoli temporaneamente liberi e disponibili per essere occupati. In sostanza, rappresenta qualcosa che, pur essendo aperto, attende ancora qualcuno che lo prenda in carico. È un termine molto comune nel linguaggio quotidiano e nel mondo del lavoro.

Come si scrive la soluzione Vacante

Hai davanti la definizione "Lo è il posto temporaneamente scoperto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T N L E E U À V I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVENTUALITÀ" EVENTUALITÀ

