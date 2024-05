Lo è il posto non Occupato

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: La sede vacante (in latino sedes vacans) è il periodo che si verifica quando una diocesi o una Chiesa particolare resta priva di guida, ossia quando viene a mancare il vescovo in carica. Per evitare un vuoto di potere, queste circostanze vengono regolamentate precisamente dal Codice di diritto canonico. Un caso particolare è quando ad essere vacante sia la Sede apostolica (la Santa Sede).

vacante m e f sing (pl.: vacanti)

di carica senza titolare

Voce verbale

vacante

participio presente di vacare

Sillabazione

va | càn | te

Pronuncia

IPA: /va'kante/

Etimologia / Derivazione

vedi vacare

Sinonimi

(di carica, ufficio) vuoto, libero, scoperto, disponibile

Contrari