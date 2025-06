Lo è la sede papale durante il Conclave nei cruciverba: la soluzione è Vacante

VACANTE

Curiosità e Significato di "Vacante"

La soluzione Vacante di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vacante per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vacante? Il termine vacante si riferisce a uno stato di assenza o di vuoto, in particolare nel contesto della sede papale durante il Conclave. Quando il Papa muore o si dimette, la carica rimane vacante fino all'elezione del nuovo pontefice. Questo periodo di attesa è fondamentale per la Chiesa cattolica, poiché segna un momento di riflessione e preparazione per il futuro leader spirituale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il posto non OccupatoMancante del titolareLo tiravano i buoi durante la battaglia di LegnanoProprie della sede papaleVí ha sede lo Zoosafari pugliese

Come si scrive la soluzione Vacante

Hai trovato la definizione "Lo è la sede papale durante il Conclave" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E M G A N L E R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REGIMENTAL" REGIMENTAL

