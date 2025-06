Le costate di vitello nei cruciverba: la soluzione è Nodini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le costate di vitello' è 'Nodini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NODINI

Curiosità e Significato di Nodini

Vuoi sapere di più su Nodini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Nodini.

Perché la soluzione è Nodini? Le nodini di vitello sono piccole parti di carne tenera, spesso utilizzate per preparazioni raffinate come involtini o stufati. Il termine richiama le minuscole sezioni di tessuto muscolare che si prestano a cotture rapide e delicate. Sono molto apprezzati in cucina per la loro morbidezza e versatilità, rendendo i piatti eleganti e saporiti. Un ingrediente che conquista sempre il palato.

Come si scrive la soluzione Nodini

Se "Le costate di vitello" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

