Non possono mancare nel vitello tonnato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non possono mancare nel vitello tonnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPPERI

Significato/Curiosita : Non possono mancare nel vitello tonnato

Piatti principali di queste feste, c'è il vitel tonnè o vitel tonné (vitello tonnato), considerato uno dei piatti principali di queste feste, normalmente... Chiamati capperi. utilizzati in gastronomia da millenni, si raccolgono ancora chiusi e si conservano in macerazione sotto sale o sotto aceto. i capperi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

