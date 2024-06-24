Lo era il vitello d oro

SOLUZIONE: IDOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo era il vitello d oro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era il vitello d oro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Idolo? Il vitello d’oro rappresentava un simbolo di devozione e di idolatria per il popolo di Israele durante il periodo dell’Esodo. Era un oggetto di culto che molti consideravano divino, dedicandogli offerte e preghiere, anche se in contrasto con i monoteismi più rigorosi. Questo simbolo di venerazione indicava una forte dipendenza da immagini e rappresentazioni materiali, spesso al di fuori delle pratiche religiose autentiche. La presenza di tale figura evidenzia come, in certi contesti, le persone potessero rivolgersi a oggetti materiali per cercare protezione e guida spirituale.

In presenza della definizione "Lo era il vitello d oro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era il vitello d oro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Idolo:

I Imola D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era il vitello d oro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

