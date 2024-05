La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Le costate al burro e salvia

Sostantivo, forma flessa

I rostin negaa (in milanese, al plurale, rostitt negaa, in italiano traducibile come "arrostini annegati") sono un piatto tipico della cucina milanese.

nodini m

plurale di nodino

Sillabazione

no | dì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi nodino