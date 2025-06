Il pesce azzurro più... vuoto nei cruciverba: la soluzione è Sgombro

SGOMBRO

Curiosità e Significato di Sgombro

Perché la soluzione è Sgombro? Il pesce azzurro più... vuoto gioca sul doppio senso di vuoto, riferendosi sia al mare (spazio senza niente) sia alla carne del pesce, più leggera e meno grassa rispetto ad altri. La soluzione, sgombro, è un pesce azzurro molto apprezzato in cucina, noto per la sua semplicità e leggerezza, perfetto per una dieta equilibrata e gustosa.

Come si scrive la soluzione Sgombro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il pesce azzurro più... vuoto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

G Genova

O Otranto

M Milano

B Bologna

R Roma

O Otranto

