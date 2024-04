La Soluzione ♚ Per lo più viene bevuto a stomaco vuoto

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : APERITIVO

Curiosità su Per lo piu viene bevuto a stomaco vuoto: Ph di 3.5, se viene bevuto a stomaco vuoto può aggravare problemi gastro-intestinali pregressi. bere succo d'arancia per un prolungato periodo di tempo... L'aperitivo (dal francese apéritif) è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. Può essere una bevanda miscelata o non miscelata, accompagnata o meno da stuzzichini. Molti aperitivi, come ad esempio il Negroni, sono compresi nella lista della International Bartenders Association (Cocktail ufficiali IBA). Per le normative italiane e comunitarie l'aperitivo alcolico non è una specifica bevanda alcolica definita dal punto di vista legale e merceologico come possono essere il vino, la birra, un distillato, il liquore, l'amaro, e simili, ma è piuttosto una modalità di preparazione e consumo di ...

