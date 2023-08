Non intasato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non intasato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SGOMBRO

Significato/Curiosita : Non intasato

Costruttivo prevede l’applicazione di uno specifico tappeto sintetico intasato da uno strato di micro granuli di gomma e vari strati di terra rossa evoluta... Citazioni sullo sgombro wikizionario contiene il lemma di dizionario «sgombro» wikimedia commons contiene immagini o altri file sullo sgombro wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023



Cerca altre Definizioni