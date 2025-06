Sembra più un serpente che un pesce nei cruciverba: la soluzione è Anguilla

Home / Soluzioni Cruciverba / Sembra più un serpente che un pesce

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sembra più un serpente che un pesce' è 'Anguilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGUILLA

Curiosità e Significato di "Anguilla"

Approfondisci la parola di 8 lettere Anguilla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anguilla? L'anguilla è un pesce dalla forma allungata e sinuosa, che ricorda un serpente, tanto da sembrare più un rettile che un animale acquatico. Questa creatura vive prevalentemente nei fiumi e nelle acque salmastre, e la sua caratteristica forma le consente di muoversi agilmente tra le rocce e le alghe. Con il suo aspetto affascinante e misterioso, l'anguilla ha ispirato leggende e curiosità, rendendola un soggetto intrigante nel mondo della natura.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pesce stretto e lungoPesce di forma serpentinaUna lucertola che sembra un serpenteLe uova di pesce più careL enorme pesce che sembra volare nel mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anguilla

La definizione "Sembra più un serpente che un pesce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

G Genova

U Udine

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B L N E A R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALNEARE" BALNEARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.