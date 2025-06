È lasciata da credenti in luoghi sacri offerta __ nei cruciverba: la soluzione è Votiva

Home / Soluzioni Cruciverba / È lasciata da credenti in luoghi sacri offerta __

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È lasciata da credenti in luoghi sacri offerta __' è 'Votiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOTIVA

Curiosità e Significato di Votiva

Vuoi sapere di più su Votiva? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Votiva.

Perché la soluzione è Votiva? Votiva si riferisce a qualcosa offerto o dedicato come segno di devozione o ringraziamento a una divinità, spesso in luoghi sacri. È un termine che indica oggetti o gesti compiuti per chiedere protezione o grazie divine. La parola sottolinea il legame tra credenti e il loro rapporto spirituale, rendendo le offerte votive un modo di esprimere fede e gratitudine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una lampada per grazia ricevutaOggetto lasciato in un luogo sacro per scopi ritualiÈ lasciata da credenti in luoghi sacri offertaLuoghi in cui non mancano gli ammalatiRaccolte di canti sacri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Votiva

Se "È lasciata da credenti in luoghi sacri offerta __" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

O Otranto

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O N T E I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NINETTO" NINETTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.