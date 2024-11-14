Una lampada per grazia ricevuta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una lampada per grazia ricevuta' è 'Votiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOTIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una lampada per grazia ricevuta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lampada per grazia ricevuta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Votiva? Una lampada votiva è un oggetto che si accende come segno di gratitudine o devozione, spesso posizionata in chiese o luoghi sacri. Questa luce simbolica rappresenta un ringraziamento per una grazia ricevuta o come preghiera di intercessione. La sua presenza è un gesto di fede e speranza, mantenendo viva la memoria di un desiderio esaudito o di una richiesta fatta con fiducia. La tradizione di accendere una lampada votiva continua a essere un segno tangibile di riconoscenza religiosa.

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Una lampada per grazia ricevuta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Votiva

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una lampada per grazia ricevuta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lampada per grazia ricevuta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Votiva:

V Venezia O Otranto T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lampada per grazia ricevuta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Offerta a Dio per ringraziamentoÈ lasciata da credenti in luoghi sacri offerta __È lasciata da credenti in luoghi sacri offertaPer Grazia RicevutaCittà sarda in cui nacque Grazia DeleddaTrova la lampada magica con il genioLa lampada che sovrasta il tavolo operatorioLa ricevuta di consegna