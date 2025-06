Discorso interminabile e monotono nei cruciverba: la soluzione è Tiritera

TIRITERA

Curiosità e Significato di Tiritera

Perché la soluzione è Tiritera? La parola tiritera indica un discorso lungo, ripetitivo e spesso noioso, come una sequenza infinita di parole che si trascinano senza sostanza. Si usa per descrivere chi parla troppo senza arrivare al punto, creando una sensazione di monotonia. In breve, rappresenta un monologo prolisso e fastidioso, tipico di chi non riesce a essere conciso e chiaro. È un modo colorito per criticare discorsi interminabili.

Come si scrive la soluzione Tiritera

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

