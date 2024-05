La Soluzione ♚ Discorso interminabile e noioso La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LAGNA - TIRITERA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Discorso interminabile e noioso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Discorso interminabile e noioso: Con la balia marina di quanto sia noiosa e frustrante la vita del dottore di campagna. arriva vanja e il discorso si sposta su quanto l'ordine della... Lagna è una frazione del comune di San Maurizio d'Opaglio. Insieme a Briallo costituisce il nucleo originale di San Maurizio d'Opaglio. L'abitato di Lagna è il primo a comparire nella documentazione più antica, in collegamento diretto con la pieve isolana. Nell'anno 800, infatti, sarebbe stato rogato in Lagna un atto notarile (sulla cui reale esistenza sono stati sollevati dubbi) con cui Richelda di nazione longobarda ("ex genere Langobardorum"), avrebbe donato dei beni alla chiesa di San Giulio dell'Isola di San Giulio. Un secondo documento (di sicura attestazione), risulta redatto in "loco Alagna, iusta lacum Sancti Iulii" il 10 giugno ...

