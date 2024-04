La definizione e la soluzione di 5 lettere: Discorso noioso e interminabile. LAGNA - TIRITERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lagna è una frazione del comune di San Maurizio d'Opaglio. Insieme a Briallo costituisce il nucleo originale di San Maurizio d'Opaglio. L'abitato di Lagna è il primo a comparire nella documentazione più antica, in collegamento diretto con la pieve isolana. Nell'anno 800, infatti, sarebbe stato rogato in Lagna un atto notarile (sulla cui reale esistenza sono stati sollevati dubbi) con cui Richelda di nazione longobarda ("ex genere Langobardorum"), avrebbe donato dei beni alla chiesa di San Giulio dell'Isola di San Giulio. Un secondo documento (di sicura attestazione), risulta redatto in "loco Alagna, iusta lacum Sancti Iulii" il 10 giugno ...

lagna f sing (pl.: lagne)

(gergale) (spregiativo) detto, in modo irritato, a chi insiste nel volere qualcosa, senza motivo né necessità dal punto di vista di chi offende basta piangere... che lagna ! (per estensione) individuo noioso (di libro, discorso, ecc.) cosa prolissa e montona

Sillabazione

là | gna

Pronuncia

IPA: /'laa/

Etimologia / Derivazione

deriva da lagnarsi

Sinonimi

lamento, brontolamento, piagnisteo, mugugno, pianto, afflizione

(di libro, discorso, ecc.) noia, barba, solfa, litania

noia, barba, solfa, litania ( popolare ) palla, pizza

palla, pizza (antico) tormento, pena, afflizione, sofferenza; fastidio, molestia

