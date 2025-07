Monotono e ripetuto come il solito discorso nei cruciverba: la soluzione è Rimasticato

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Monotono e ripetuto come il solito discorso' è 'Rimasticato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMASTICATO

Curiosità e Significato di Rimasticato

Perché la soluzione è Rimasticato? Rimasticato indica qualcosa che è stato ripetutamente masticato, spesso senza molto entusiasmo, come un discorso monotono e ripetitivo. L’espressione può essere usata anche in senso figurato per descrivere idee o argomenti affrontati più volte senza novità, diventando noiosi e stancanti. È un modo colorito per sottolineare una ripetizione senza fine, proprio come un discorso già sentito mille volte.

Come si scrive la soluzione Rimasticato

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

